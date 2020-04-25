نشرة المرأة والصحة.. نصائح لوقاية الحامل من كورونا.. بدائل الطهي الصحية للطعام في رمضان.. سعر فستان يسرا فى خيانة عهد.. وجبة السحور المناسبة فى رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي..





يوضح معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن الالتزام بنظام غذائي صحي وريجيم، لا يعني تناول الأطعمة المشوية والمسلوقة فقط؛ حيث إن الهدف من اتباع نظام غذائي هو التقليل وليس الحرمان.





ويضيف القيعي، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن أجسامنا تحتاج لعدد معين من السعرات الحرارية لا يجب أن يتعداها الشخص لكي يحافظ على صحة ووزن مثالي، لذا فهناك عدة طرق الطهي للحصول على طعام صحي ونكهة مميزة ولذيذة بدون الحرمان.





قدم الدكتور محمد منير، استشارى أمراض النساء والتوليد، فى برنامج الاستشارة المذاع على موقع "صدى البلد"، مجموعة من النصائح التى تساعد فى المرأة الحامل فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأبرزها..

- غسل اليدين بعناية بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

- عدم المخالطة والالتزام بالبقاء فى المنزل قدر المستطاع

- استخدام مطهرات اليد

- ارتداء الكمامة والجوانتى





ظهرت يسرا فى أحد مشاهد مسلسل خيانة عهد لرمضان 2020، بفستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم برسومات الورد الخلابة التى جمعت بين اللون الأحمر والأخضر.





وقد حمل فستان يسرا فى مسلسل "خيانة عهد" توقيع دار الأزياء العالمية DOLCE & GABBANA، وبلغ سعر التصميم 950 يورو بعد الخصم، أى ما يقرب من 16 ألف جنيه مصرى.









قال الدكتور مروان سالم، دكتور الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، إن وجبة السحور تعتبر من الوجبات التي يجب أن تكون وجبة خفيفة وغير مبالغ فيها ولايت، فلا يجب أن تحتوي وجبة السحور على الكثير من السعرات الحرارية، وذلك حتى يتمكن الجسم من حرقها خلال ساعات الصيام.





وأضاف سالم، في برنامج هيلثي الذي يعرض على موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه لا يجب الاستغناء في وجبة السحور عن الجبن قليل الدسم، والخيار بشكل أساسي؛ حيث إن الخيار من الخضراوات التي تحتفظ بكميات كبيرة من المياه في الجسم، لذا فهو يوفر حاجة الجسم من الماء خلال عدد ساعات الصيام.



