AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أوقاف الإسكندرية: لم نرصد مخالفات في اليوم الأول من رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 12:45 م
مسجد المرسي ابو العباس
مسجد المرسي ابو العباس
Advertisements
أحمد عبد العزيز
قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن أوضاع المساجد بالمحافظة قد شهدت أستقرار خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ولم تشهد أي خروقات بمختلف الإدارات الثمان التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أن عرف عمليات أوقاف الاسكندرية تواصل عملها على مدار اليوم للحفاظ على بيوت الله.

وأشار "خشبة"، إلى أن غرفة عمليات المديرية قد وجهت مديرى الإدارات للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة من إغلاق المساجد وعدم إقامة اى شعائر بها والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بالصيغة التى ارشدت إليه النصوص الشرعية عند حلول النوازل.

ولفت "خشبة"، إلى أنه قد استمر عمل اللجان التى شكلتها غرف عمليات المديرية من قبل صلاة الجمعة وحتى صلاة العشاء للتأكد من عدم وجود مخالفات بالمساجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة المساجد خلال الطقس السيئ.. تشكيل غرفة عمليات بمديرية أوقاف المنيا

أوقاف الإسكندرية: نتابع الموقف بالمساجد تزامنا مع موجة الطقس السيئ

أوقاف القليوبية: المساجد التزمت بقرار الغلق في الجمعة الثالثة لـ كورونا

وكيل أوقاف الإسكندرية: جميع المساجد التزمت بقرار تعليق صلاة الجمعة

ننشر خطة "أوقاف الإسكندرية" للسيطرة على المساجد في شهر رمضان

أوقاف الإسكندرية: 7 إجراءات للسيطرة على المساجد في رمضان

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع معدلات الإصابة.. إجراء جديد للسعودية للقضاء على فيروس كورونا

سعد بن أبي وقاص.. لماذا رضي عنه الرسول قبل وفاته وبشره بالجنة

شاهد.. قطري يسقط فجأة داخل هايبر ماركت واشتباه في إصابته بكورونا.. فيديو

لرفضه تمارين الضغط.. أب يضرب ابنه حتى عجز عن الحركة

أسباب تسمية رمضان بهذا الاسم وما معناه

جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل

بـ جمبسوت .. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب