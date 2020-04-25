أوقاف الإسكندرية: لم نرصد مخالفات في اليوم الأول من رمضان

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن أوضاع المساجد بالمحافظة قد شهدت أستقرار خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ولم تشهد أي خروقات بمختلف الإدارات الثمان التابعة للمديرية.



وأضاف وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أن عرف عمليات أوقاف الاسكندرية تواصل عملها على مدار اليوم للحفاظ على بيوت الله.



وأشار "خشبة"، إلى أن غرفة عمليات المديرية قد وجهت مديرى الإدارات للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة من إغلاق المساجد وعدم إقامة اى شعائر بها والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بالصيغة التى ارشدت إليه النصوص الشرعية عند حلول النوازل.



ولفت "خشبة"، إلى أنه قد استمر عمل اللجان التى شكلتها غرف عمليات المديرية من قبل صلاة الجمعة وحتى صلاة العشاء للتأكد من عدم وجود مخالفات بالمساجد.