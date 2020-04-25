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محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير بمحاور المحافظة.. ويؤكد: التصدي بحسم لكل صور مخالفات البناء

السبت 25/أبريل/2020 - 01:23 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة لمتابعة تنفيذ خطة الرصف
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحور المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع إلى جانب العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تطوير شامل لمحور المنصورية لكونه أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص محافظ الجيزة على متابعة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من عدم تأثر نسب تنفيذ المشروعات بأي أحداث جارية.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان الرماية وطريق الفيوم بحي الهرم وتدبيش وتطوير ترعة المريوطية ورصف وتطوير شارع الشعب بحي العمرانية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لجميع صور مخالفات البناء وأشكال التعدي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتراخي والتهاون في حق الدولة ومواجهة تلك المخالفات بدون تراخٍ أو تقصير وإزالة المخالفات حتى سطح الأرض لردع المخالفين. 

كما وجه المحافظ بضرورة رفع مستوى النظافة بمحور المنصورية في المنطقة المحصورة من مشعل وحتى الطريق الدائري مع صيانة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري، مؤكدا ضرورة الدفع بمعدات النظافة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمساكن الضباط بمنطقة الرماية.

محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير بمحاور المحافظة.. ويؤكد: التصدي بحسم لكل صور مخالفات البناء
محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير بمحاور المحافظة.. ويؤكد: التصدي بحسم لكل صور مخالفات البناء
محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير بمحاور المحافظة.. ويؤكد: التصدي بحسم لكل صور مخالفات البناء
محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير بمحاور المحافظة.. ويؤكد: التصدي بحسم لكل صور مخالفات البناء
محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف والتطوير بمحاور المحافظة.. ويؤكد: التصدي بحسم لكل صور مخالفات البناء
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