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محافظات

محافظ الغربية: تدشين 1108 حملات نظافة ورفع 44,766 طن قمامة خلال أبريل

السبت 25/أبريل/2020 - 12:39 م
حملة رفع المخالفات
حملة رفع المخالفات
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أحمد على
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية لحملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة داخل المدن والقرى، حيث بلغ عدد حملات النظافة 1108 حملات بمراكز ومدن المحافظة ، كما تم رفع 44,766 طن قمامة خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضح محافظ الغربية، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 121 حملة وتم رفع  3770 طن قمامة ، في حين بلغ عدد الحملات بحي أول طنطا 69 وتم رفع 5238 طن، و 69 حملة بحي ثان طنطا .

كما أوض  رفع 4819 طن، و 133 حملة بمركز المحلة الكبرى ورفع 3980 طن، و 69 حملة بحي أول المحلة الكبرى ورفع 5735 طن، و 69 حملة بحي ثان المحلة الكبري ورفع 5100 طن قمامة، وفي مركز كفر الزيات.

كما تم تنفيذ 97 حملة نظافة أسفرت عن رفع 2185 طن قمامة ، بينما بلغ عدد حملات النظافة بمركز السنطة 105 وتم رفع 2800 طن ، وفي مركز قطور بلغ عدد الحملات 93 وتم رفع 2430 طن ، وفي مركز سمنود تم تنفيذ 93 وتم رفع 2820 طن .

 وفي مركز بسيون تم تنفيذ 85 حملة نظافة وتم رفع 2920 طن، وفي مركز زفتي تم تنفيذ 105 حملة نظافة وتم رفع 2970 طن قمامة.
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