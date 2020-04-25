سلطنة عمان تسجل 1905 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات العماية اليوم السبت عن تسجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 منها 48 حالة لعمانيين، و 67 حالة لغير عمانيين.





وقالت الصحة العمانية أنه بذلك يصبح العدد الكلّي للمصابين 1905 حالات وعدد الوفيات 10 حالات.





وتقترب حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من تخطي الـ200 ألف حالة.





وفي سياق منفصل دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي.





وطرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر البلدان تسجيلا لعدد الوفيات والتي بلغت خمسين ألفا، فكرة معالجة المرضى بحقنهم بمواد "معقمة".