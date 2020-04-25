AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 1905 إصابة و10 وفيات بفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 12:34 م
عمان تسجل 1905 إصابة
عمان تسجل 1905 إصابة و10 وفاة بفيروس كورونا
Advertisements
سمر صالح
أعلنت السلطات العماية اليوم السبت عن تسجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 منها 48 حالة لعمانيين، و 67 حالة لغير عمانيين.

وقالت الصحة العمانية أنه بذلك يصبح العدد الكلّي للمصابين 1905 حالات وعدد الوفيات 10 حالات. 

وتقترب حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من تخطي الـ200 ألف حالة.

وفي سياق منفصل دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع معتبرة أنها الوسيلة الوحيد لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي. 

وطرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر البلدان تسجيلا لعدد الوفيات والتي بلغت خمسين ألفا، فكرة معالجة المرضى بحقنهم بمواد "معقمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

109 إصابات جديدة في سلطنة عمان

عمان تسجل 6 حالات وفاة و1180 إصابة حصيلة لـ كورونا

سلطنة عمان تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العمانية : تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تعلن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 1716 حالة

ترشيحاتنا

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها

جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة.. فيديو

أعنف وأكثر عدوانية وأشد انتشارًا.. توقعات بموجة كورونا ثانية تضرب العالم

رئيس الليجا يوجه رسالة تهديد لأندية الدوري الإسباني

أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

مسلسل الاختيار الحلقة 1.. الشهيد أحمد المنسي يتصدر التريند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل

بـ جمبسوت .. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب