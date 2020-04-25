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شاهد.. ذكرى رفع العلم المصري على مدينتي رفح وشرم الشيخ

السبت 25/أبريل/2020 - 12:47 م
ذكرى رفع العلم المصري
ذكرى رفع "العلم المصري" على مدينتي رفح وشرم الشيخ
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هاجر إبراهيم

عرضت فضائية "الأولى" تقريرا عن ذكرى رفع العلم المصرى على مدينتى رفح وشرم الشيخ.


ووفقا للتقرير، فى الخامس والعشرون من أبريل كان عيد تحرير سيناء، فى مثل هذا اليوم من 38 عاما رفع العلم المصرى على مدينتى رفح وشرم الشيخ ليعلن انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء بعد احتلال دام 15 عاما ليصبح يوم 25 أبريل عيدا قوميا لتحريرها.


وأضاف التقرير، أن استعادة الأرض ملحمة بدأها المصريون بعد احتلالها مباشرة فى يونيو 1967، حين خاضوا حرب الاستنزاف ليكبدوا المحتل خسائر فادحة.


كما أن فى 6 أكتوبر 1973 كان العبور العظيم للعسكرية المصرية، وكان تحطيم خط برليف المنيع وأسطورة الجيش الذى لا يقهر.

وانتصرت مصر بالحرب ودخلت ساحة المفاوضات السياسية، حيث إنه فى 26 مارس 1979 وقع الرئيس السابق أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.


والتى نصت على انسحاب إسرائيلي كامل من سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها الوطنى، وفى 26 مايو 1979 انسحب المحتل من العريش ورفع العلم المصرى بمدينة العريش.


وفى 19 نوفمبر 1979 انسحبت إسرائيل من منطقة سانت كاترين ووادى الطور، لافتا إلى أنه فى مثل هذا اليوم عام 1982 رفع العلم المصرى على مدينتى رفح وشرم الشيخ إلا طابا التى حاول العدو الالتفاف للحصول عليها فاستردتها مصر فى معركة التحكيم الدولى.
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