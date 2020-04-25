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توك شو

شاهد.. رغم الحظر الشامل زحام بالأسواق في تونس

السبت 25/أبريل/2020 - 12:47 م
الأسواق التونسية
الأسواق التونسية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا، يظهر زحام بالأسواق في تونس رغم أزمة فيروس كورونا.

وأشتكت إحدى السيدات خلال التقرير، من أرتفاع الاسعار ، بينما أِشتكي أحد التجار من أحتكار السلع.

وأعلنت وزارة الصحة في بلاغها الصادر، مساء اليوم الجمعة، عن إرتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 194 حالة شفاء.

وورد في ذات البلاغ أن المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 20 مصابا، اما عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 90 مصابا.

وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

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