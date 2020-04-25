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محافظات

إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

السبت 25/أبريل/2020 - 01:25 م
إزالة 24 حالة تعدي
إزالة 24 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالصدى بكل حزم وقوة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.


وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ إزالة 24 حالة تعد مخالفة على الأراضى الزراعية بمساحة ١٣ قيراطا و١١ سهما خلال الفترة من ١٩ الى ٢٢ أبريل الجارى، مؤكدًا إزالة جميع المخالفات فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.


وأشار محافظ الشرقية إلى أن الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع قوات الأمن سيتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى أو تبوير الأراضى الزراعية واستغلال بعض المواطنين الظروف الاستثنائية الحالية وفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات فى المهد بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.


وأضاف المحافظ أنه فى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزاله حالة تعد بمساحة ١٤ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة ٣ حالات تعد بمساحة ١ قيراط و١٢ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بازالة ٧ حالات تعد بمساحة ٤ قراريط و٢ سهم.


وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بازالة ٢ حالة تعد بمساحة ١٦ سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بازاله ١ حالة تعدى بمساحة ٢١ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة ٤ حالات بمساحة ٢ قيراط و٤ أسهم وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة ١ حالة تعد بمساحة ١٦ سهما، وقامت رئاسة مدينة الصالحية بازالة ٥ حالات تعد بمساحة ١ قيراط و١٢ سهما.

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