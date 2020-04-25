توريد 13518 طن قمح للصوامع والشون بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الجمعة، 13518 طنا و437 كيلو جرام قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد محافظ المنيا،أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بجميع إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكل الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كل الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.