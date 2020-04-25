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أخبار البلد

بحضور مندوبين من الدولة اللبنانية.. الكنيسة تصلى على جثمان الراهب رويس الأورشليمي

السبت 25/أبريل/2020 - 01:28 م
صلوات الجنازة على
صلوات الجنازة على جثمان الراهب رويس الأورشليمي
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سامح سلام

أقيمت اليوم صلوات الجناز على جثمان الراهب رويس الأورشليمي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس في بلدية سن الفيل في لبنان.

وحمل شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التابوت الي داخل الكنيسة، وحرص الحضور القليل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر جننازة الراهب رويس الاروشليمى مندوبين الدولة اللبنانية ورجال الطوائف الاسلامية والمسيحية، وذلك بدون شعب بالكنيسة القبطية ببروت.

وارسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية شكر لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية على تعزيته في وفاة الأب الراهب رويس الأورشليمي رئيس الطائفة القبطية بلبنان.

وجاء في نص البرقية، فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، أتقدم لسيادتكم بجزيل الشكر والامتنان، على تعزيتكم لنا في وفاة الأب الراهب رويس الأورشليمي رئيس الطائفة القبطية بلبنان، والتي كان لكلماتها أبلغ الأثر في نفوسنا. كما نشكركم على كلمات الإشادة التي وصفتم بها الأب الراحل الكريم.

وتابع قائلا، خالص دعواتي لفخامتكم بالتوفيق والسداد في تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لبلدكم العزيز، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أرسل برقية تعزية ومواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في انتقال الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وأشاد العماد عون في برقيته بالمزايا والصفات الطيبة التي كان يتمتع بها الأب الراحل مثمنًا سعيه إلى التقارب بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.

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