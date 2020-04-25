في ذكرى تحريرها..البرلمان يدعم تنمية سيناء في آخر جلساته بـ6 ملايين دولار

بالتزامن مع الذكرى 38 لتحرير سيناء، حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على دعم أرض الفيروز في آخر جلساته العامة، يوم الأربعاء الماضي، بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة اضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.





ويستعرض "صدى البلد" أهداف هذه الاتفاقية في دعم وتنمية سيناء من خلال 3 محاور رئيسية:





1. يتعلق بالمواطن بدعم مشروع توفير مياه الشرب لنحو 300 الف من مواطن وخدمات الصرف الصحى لنحو 100 ألف مواطن.





2. يتعلق بالمشروعات الجارية من خلال حفر آبار مياه فى شمال سيناء، وإنشاء محطات تحليه المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة فى الزراعة، ودعم خدمات النقل فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود تحسين حياة المواطنين فى سيناء، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء.



