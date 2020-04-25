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أخبار العالم

بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار فى اليمن

السبت 25/أبريل/2020 - 01:16 م
بريطانيا ترحب بوقف
بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار فى اليمن
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سمر صالح
أعلنت السلطات البريطانية اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر إضافي. 

كان 35 قتيلا وجريحا، سقطوا مساء الجمعة، في معارك بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع وسط اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الإخبارية عن مصدر عسكري قوله: " الميليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا من محاور عدة على مواقع للقوات المشتركة في قطاعي حبيل يحيى والثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع".

وأضاف: "الجيش صد الهجوم  الذي استمر منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، إثر معارك شنت خلالها القوات المشتركة قصفا مركزا على ثكنات وتجمعات للجماعة في جبل المصيوح والظفير والثوخب.
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