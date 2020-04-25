سبارتاك موسكو وزينيت يعرضان ملعبيهما لمواجهة كورونا

قام ناديا سبارتاك موسكو وزينيت سان بطرسبورج الروسيان بتقديم ملعبهما وانشاءاتهما تحت تصرف مسؤولو الصحة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





وفال توماس زورن في تصريحات صحفية إن ملعب سبارتاك موسكو في العاصمة مقر مثالى نظرا لانه يتمتع بسهولة الانتقال منه الي الشوارع ومناسب لعمل الأطباء .





وفي سياق متصل قال الكسندر مدفيديف مدير عام نادي زينيت انه من الممكن استخدام الاستاد كمقر لعمل العزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا





وأعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن تسجيل 5966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة الروسية إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 74588 حالة وإجمالي الوفيات وصل إلى 681 حالة.