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محافظات

تورريد 10 آلاف و423 طن قمح لصوامع وشون بني سويف

السبت 25/أبريل/2020 - 02:05 م
استلام 10 آلاف و423
استلام 10 آلاف و423 طن بالصوامع والشون ببني سويف
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه تم أمس، الجمعة، استلام 2394 طنا و528 كجم من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية موسم التوريد في منتصف الشهر الجاري وحتى أمس، إلى 10 آلاف و422 طن قمح و967 كجم.

وأكد المحافظ حرصه على متابعة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مديرعام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلا من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجميع مراكز المحافظة يقدر بـ130 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن. 

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