لم ينل من مكانته فيروس أو تمنعه الكورونا.. البوظة المشروب الرسمي في رمضان بسوهاج

بالرغم من أن شهر رمضان هذا العام يأتي محملاً رغماً عنه بحمل كورونا، إلا أنه بالرغم من ذلك يبقي مشروب البوظة في محافظة سوهاج يحظى بشهرة واسعة على مدار العام وفي شهر رمضان بصفة خاصة.





المشروب الذي اعتاد عليه أبناء سوهاج له رونق ومذاق خاص جعله المشروب الرسمي أو الشعبى ولا يمكن الاستغناء عنه في هذا الشهر الكريم، وأكثر المراكز عشقا للمشروب مركز العسيرات معقل صناعة البوظة كما يطلق عليها.





قرن من الزمان وربما أكثر مر على تصنيع البوظة في العسيرات وعلى مدار المائة عام تطورت طرق بيعه، كان في القديم يتم بيع البوظة بعد وضعها في "بلاص" وفي الوقت الحالي الجراكن، والعلب والأكياس البلاستيك.





ومثلما تطورت طرق بيع البوظة تطورت طرق التصنيع من اليدوي إلى استخدام الآلات والمعدات الحديثة وكما يقول أحمد علي، أحد البائعين إن البوظة إحدى أهم المشروبات خاصة في شهر رمضان وننظر شهر رمضان بفارغ الصبر لأن عملية البيع تتضاعف بشكل كبير.





وأشار إلي أن طريقة تصنيعها تطورت من العمل اليدوي إلى أنه تم شراء مكن حديث لتواكب العصر والزمن حيث قال: "قمنا بشراء ماكينات حديثى بالإضافة إلى أدوات البوظة عبارة عن الدقيق والشعير ونضع عليهم مياه باردة ومياه ساخنة كل حسب الطلب وأن ربات المنازل تقوم بصنعها في المنزل ليلا وفي النهار نخرج به إلى الشارع ونقوم ببيعها".





وشدد على أن البوظة مازالت تحظى بشعبية كبيرة منذ إن كانت تصنع يدويا عندما كان والدى بيصنعها ويضعها في البلاص ونبيعها في الشارع وحتى الآن نقوم بتصنيعها بالمعدات الحديثة بنبيعها فى الجراكن وأكياس ونضع لها السكر بحسب طلب الزبائن.





وأوضح أن مركز العسرات من أكثر المراكز التي تشتهر ببيع البوظة ولها شهرة واسعة لدرجة أن عددا من المواطنين من المراكز الأخرى يأتون إلى العسيرات لشراء البوظة خاصة أن هناك عددا من الأسر معروفة في تصنيع البوظة.





وقال إن شهر رمضان ننتظره بفارغ الصبر لأن حركة البيع خاصة البوظة تدر دخلا كبيرا، مشيرا إلى أن حركة البيع تكون في وقت الذروة ما بين العصر وقبل الإفطار تشهد رواجا كبيرا من المواطنين عليها، ويظل مشروب البوظة مشروبا لا ينال منه فيروس أو يقتص منه

خوف من عدوى.