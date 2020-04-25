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أخبار العالم

223759 إصابة و22902 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا فى إسبانيا

السبت 25/أبريل/2020 - 01:28 م
223759 إصابة و22902
223759 إصابة و22902 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا فى إسبانيا
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سمر صالح
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم السبت أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 22902 والإصابات إلى 223 ألفا و759 إصابة.

وأصاب فيروس كورونا 2833903 وقتل 197359 شخص حول العالم.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل موجة كورونا الثانية التي ستضرب العالم بأسره بشكل أعنف وأكثر عدوانية وأشد انتشارًا.

وقالت وكالة "بلومبرج" الألمانية إن دول العالم تتجه إلى رفع القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسبب الخسائر الإقتصادية الكبيرة وذلك بزعم أن عجلة الاقتصاد يجب أن تدور.
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