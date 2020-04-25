نقابة الدقهلية تقدم شهادة عرفان بدور أبناء المهنة في اليوم العالمى للطبيب البيطري

تقدم الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية ، بشهادة شكر وتقدير واحترام للدور الهام للطبيب البيطري في المجتمع تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى الطبيب البيطري .





واكد عبد المنعم المنجي، فى بيان له اليوم السبت، ان الطبيب البيطري لم يتخاذل لحظة فى المهام الموكلة اليه سواء كان قطاع عام او خاص ولا سيما فى الأزمة التو تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد .



حيث تكاتف القطاع الخاص من خلال دعم المديرية بالمواد المطهرة والقطاع الحكومى بالاجهزة والعمالة والمستلزمات الوقائية والتوعية الإرشادية لابناء المحافظة ومن اول المحافظات التى قامت بذلك بناء علي توحيهات معالي الوزير محافظ الدقهلية حيث كان للدقهلية السبق فى تعقيم المصلين اثناء صلاة الجمعة والمواقف العمومية من خلال فرق الأمان الحيوى البيطرية .



كما تحدث عن دور القطاع الخاص فى دعم المديرية والأطباء البيطريين المعينين وغير المعينين من خلال مؤتمرات وندوات تدريبية مجانية كما قاموا بالتبرع بالأدوية اللازمة للقوافل البيطرية المجانية لخدمة المربين ورفع العبء عن كاهلهم .





واشار المنجى، الى أن الطبيب البيطرى يعلم دوره جيدا تجاه مجتمعه حيث ظهر ذلك جليا فى حملات التفتيش الرقابية استعدادا للاحتفال بشم النسيم وشهر رمضان المبارك ومن موقع المسئولية واليقين بالمعاناة التى يواجهها الطبيب البيطرى فى ظل ضعف الإمكانيات واستمرارهم تقديم الخدمات رغم الأزمة الحالية.