لجان مرورية بالبحيرة لمتابعة تعقيم وتطهير مناطق المشروعات القومية

يجرى العمل بجميع المشروعات القومية بمحافظة البحيرة على قدم وساق بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقاية القائمين بتنفيذها من وباء فيروس كورونا المستجد.





وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار العمل فى جميع المشروعات القومية بنطاق المحافظة على الرغم من الظروف التى تمر بها البلاد مع الالتزام بمرور لجان يومية لرش وتطهير مناطق المشروعات القومية بدائرة المحافظة لوقاية جميع العاملين بها من عدوى فيروس كورونا المستجد.





وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والمرور على المنشآت الصناعية والسياحية والوقوف على صحة وسلامة العاملين واستمرار عجلة الإنتاج.





وقرر محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، تشكيل لجنة برئاسته وبعضوية مندوب من السلامة والصحة المهنية والقوى العاملة ومندوب الطب الوقائي بالإدارة الصحية، ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الرقابة والمتابعة ومدير الإدارة الهندسية ومدير المكتب الإعلامي.





وقامت اللجنة بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومنها أعمال الصيانة بالكوبري العلوي بإيتاي البارود، أعمال إنشاء كوبري المشاه، وأعمال إنشاء الوحدة البيطرية بقرية معنيا، وأعمال انشاء مدرسة قرية الدرملية، وأعمال انشاء مبني جديد بمدرسة ماجدة الصيرفي الإعدادية بنات.







وتهدف اللجنة إلى الوقوف على مدى التزام الشركات المنفذة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وصحة وسلامة العاملين بها وارتداء الكمامات والقفازات ومنتجات الوقاية الشخصية خلال مواعيد العمل.



