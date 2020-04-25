حملة على المخابز البلدية ومجزر المدينة بسفاجا

كلفت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، السبت، مدير الإدارة القانونية بالمدينة بالمرور على المخابز ومجزر المدينة.

ومن جانبه أكد حسن زيدان، مدير الشئون القانونية أنه بالتنسيق مع إدارة التموين تم شن حملة موسعة على المخابز البلدية لمواجهة جشع التجار، ومتابعة الإجراءات الوقائية على الطوابير أمام المخابز، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولم تسفر الحملة التى تم تنفيذها في مجال التموين عن أى مخالفات وجميع المواصفات طبيعية ولا يوجد نقص فى وزن رغيف الخبز المدعم والسجلات متوفرة، بالإضافة إلى أن عملية الذبح جرت دون مشاكل منذ الصباح الباكر.

وأشار إلى أنه جرى المرور الميداني على جميع المخابز لتوعية المواطنين بضرورة ترك مسافة متر بين كل فرد في الطابور، كإجراء احترازي لتجنب الإصابة بالعدوى، كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بتنظيم وقوف المواطنين أمامها وفقًا لهذا الإجراء، مشددًا على أن من يمتنع عن تطبيق الإجراءات الوقائية سيتم غلق مخبزه.