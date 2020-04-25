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سيارات

تعرف على الوقت الأنسب لصيانة السيارة

السبت 25/أبريل/2020 - 02:02 م
لصيانة السيارة
لصيانة السيارة
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اشرف عطية
كما نعلم أن الصيانة الدورية من أهم أسباب إبقاء السيارة تعمل في حالة جيدة، ولكن بعض السائقين يجهلون مواعيدها، مما يتسبب في مشاكل عديدة تصاب بها السيارة، وفي هذا السياق نعرض عليكم الوقت المناسب للقيام بصيانة سيارتك.


السيارة تعتمد على الكثير من السوائل التي يجب تغييرها بشكل دوري مثل زيت المحرك ومياه التبريد وزيوت الباور والفرامل والسيور، فيجب عليك الالتزام بشكل دوري لتغيير كل هذه الأشياء لتبقى سيارتك في أمان.

يجب أن تقوم بعمل جدول للصيانات وتدون فيه كل شيء يتعلق بالصيانة، فمثلا أفضل وقت لتغيير الزيت كل 5000 كم، وأنسب وقت لتغيير السيور 60.000 كم في حالة تركيب السيور الأصلية، وأفضل وقت لتغيير فلتر الهواء كل 20.000 كم وفلتر الزيت 10.000 كم وتبديل الكاوتش على حرف x كل 20.000 كم وتغيير مياه الريدياتير كل 6 أشهر أو سنة على الأكثر.


لا تتجاهل المدة الزمنية التي لم تحرك خلالها السيارة، فكل ساعة توقف تعادل سير 20 كم، وقبل القيام بأي رحلة سفر خصوصًا في الصيف، يجب القيام بالصيانة كالكشف على الفرامل، والإطارات، والزيوت، والمساعدات، والفلاتر لتبقي سيارتك في مأمن من حدوث أي مشاكل.

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