مصر اليوم في عيد.. أغاني سيناء خالدة في تاريخ الفن.. مينا عطا الأحدث.. وشادية تغني بعد رفع العلم

تظل الأغنية الوطنية خالدة بين الأعمال الفنية، فمهما طال عليها الزمن يظل الجمهور يتذكرها، خلال عرضها في كل ذكرى، يرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الأغاني الوطنية في عيد تحرير سيناء.





الأغاني الحديثة

حرص العديد من نجوم الطرب على تحديث الأغنية الوطنية، لا سيما أغاني سيناء، التي سال على أرضها دماء الكثير من الشهداء دفاعًا على تراب الوطن، حتى لا يتناسى أي جيل قيمة هذه الأغنية، ومن بين الأغاني الحديثة عن سيناء:





مينا عطا

طرحت وزارة الدفاع المصرية أغنية "سيناء" للمطرب مينا عطا، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب احتفالًا بأعياد سيناء هذا العام.



