مصر اليوم في عيد.. أغاني سيناء خالدة في تاريخ الفن.. مينا عطا الأحدث.. وشادية تغني بعد رفع العلم

تظل الأغنية الوطنية خالدة بين الأعمال الفنية، فمهما طال عليها الزمن يظل الجمهور يتذكرها، خلال عرضها في كل ذكرى، يرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الأغاني الوطنية في عيد تحرير سيناء.
الأغاني الحديثة
حرص العديد من نجوم الطرب على تحديث الأغنية الوطنية، لا سيما أغاني سيناء، التي سال على أرضها دماء الكثير من الشهداء دفاعًا على تراب الوطن، حتى لا يتناسى أي جيل قيمة هذه الأغنية، ومن بين الأغاني الحديثة عن سيناء:
مينا عطا
طرحت وزارة الدفاع المصرية أغنية "سيناء" للمطرب مينا عطا، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب احتفالًا بأعياد سيناء هذا العام.
أغنية "سيناء" من إنتاج شركة boom box وشركة فرصتك ميديا Forsetk media، إدارة أنور البعثى، وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية.
أوبريت سيناء
وفي عام 2010 تم طرح أوبريت "سيناء" الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الطرب، من بينهم حميد الشاعري، إيهاب توفيق، أحمد فهمي، أحمد الشامي، سوما، وزيزي عادل، وكتب كلمات الأوبريت، الشاعر الغنائي: أيمن بهجت قمر، وقام بتلحينه وتوزيعه موسيقيًا: حميد الشاعرى، وتولى المخرج هادى الباجورى مسئولية إخراج الكليب.
أغاني كلاسيكية
وهناك عدد من الأغاني الكلاسيكية الراسخة، والتي لا تزال تتردد في آذان المستمعين حتى الآن، لعل أشهرها أغنية "مصر اليوم في عيد" التي غنتها النجمة الراحلة شادية بعد عودة سيناء كاملة، وقدمت للمرة الأولى، وقت تحرير سيناء ورفع العلم المصري عليها، يوم 25 أبريل 1982 على مسرح الزمالك للقوات المسلحة.
وسبق وغنت الفنانة ياسمين الخيام أغنية "طالعين على أرض الفيروز" بعد تحرير سيناء، وكانت عادة تقدمها خلال الاحتفالات السنوية بتحرير سيناء.
وحتى قبل تحرير سيناء، ظلت سيناء راسخة في قلوب نجوم الطرب، حالمين بتحريرها، فغنى لها العندليب الأسمر "صباح الخير يا سيناء"، والتي كتب كلماتها الشاعر الكبير الراحل: عبد الرحمن الأبنودى، ولحنها الموسيقار الراحل: كمال الطويل.