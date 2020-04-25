وزارة شئون الفنون العمانية تطلق مسابقة الإنشاد الديني لشهر رمضان عن بعد

أطلقت وزارة شؤون الفنون العمانية، فعاليات المسابقة الانشادية لشهر رمضان المبارك، عن بعد وذلك من خلال وسائل التواصل الإلكتروني للحد من انتشار جائحة فيروس كرونا "كوفيد 19"، الذي إنتشر مؤخرا في دول العالم، وتسبب في وفاة أعداد كبيرة من البشر.

وتهدف المسابقة إلى استغلال أوقات الفراغ لدى أفراد المجتمع والمهتمين بمجال الانشاد خلال أيام الشهر الفضيل وذلك في إطار دور الوزارة في الاهتمام بقطاعات الفنون المختلفة.

وقال عبد العزيز بن ناصر البلوشي مدير دائرة الموسيقى والفنون الشعبية المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للفنون، إن مسابقة الانشاد تقام هذه السنة عن بعد من البيت ومن خلال وسائل التواصل الالكتروني المتاحة.

وأضاف أن من شروط العمل الانشادي أن يكون جديدا لم يسبق المشاركة به في أي مسابقة أو محفل ويكون النص من الشعر العربي الفصيح.