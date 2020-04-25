سبوع داخل مستشفى العزل.. الأطباء يشاركون فى حفل يامن أول مولود بالحجر.. صور

شهد الحجر الصحي بمستشفى العزل بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية تزامنا مع حلول ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تدشين أعضاء الجيش الأبيض لحفل سبوع أول طفل مولود يدعى "يامن" داخل العزل الصحي حرصا على مشاركة والديه الذين واصلوا حياتهم لمدة 10 أيام داخل العزل.





وجاء ذلك فى إطار حرص الأطباء وفنيات التمريض من أعضاء الجيش الأبيض على رفع الروح المعنوية لأسرة الطفل ووالديه وجميع العائلات المتواجدة داخل العزل ورسم البهجة على قلوبهم.





وأفادت مصادر طبية داخل مديرية الصحة بطنطا بأن جميع الأطباء بمستشفى عزل كفر الزيات وعدد من مسئولي إدارة المستشفى بالتعاون مع الطاقم الطبي حرصوا على إقامة حفل سبوع للطفل "يامن" وذلك بعد مرور أسبوع على ولادته داخل المستشفى.





وشهد مستشفى عزل كفر الزيات الأسبوع الماضي، أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وتمت تسمية المولود "يامن"، وعقب الولادة احتفل الطاقم الطبي بالرضيع.





كما حرص جميع أفراد الطاقم الطبي على التقاط الصور السيلفي معه وهم يحملونه برفقه أفراد عائلته ووالديه عقب الانتهاء من عملية الولادة القيصرية، والتى استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة.