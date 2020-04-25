AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد

السبت 25/أبريل/2020 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن مواصلة الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف بمختلف الأحياء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بكل حزم وقوة مع التعديات وإزالتها علي الفور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة المخالفة مرة أخرى.   

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة محارب هيلع قامت بتنفيذ حملة إزالة مباني على أرض أملاك الدولة حرم طريق المعاهدة وسور المجرى الملاحي بـ ٦ حالات باجمالي مساحة ١٤٦٠م٢.

وكان محافظ بورسعيد  قد وجه جميع رؤساء الأحياء بالتعامل بحسم مع أية محاولة للتعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف وعدم التهاون مع كل من يحاول  استغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد،لافتًا إلى التنسيق دائما مع الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم كورونا استمرار حملات إزالة التعديات بالمنيا والمحافظ يؤكد: لا تهاون مع المخالفين

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تضرب المعتدين على أراضي الدولة بيد من حديد.. إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا.. وإزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

مقابر علي الأراضي الزراعية.. إزالة 11 مقبرة في دمياط

حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمراكز أسيوط

حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد

حق الشعب.. تنفيذ ١٧ حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة جنوب بورسعيد

ترشيحاتنا

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها

أفغانستان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحقيقة الكاملة وراء اختفاء كيم يونج أون.. هل مات زعيم كوريا الشمالية أم هرب من كورونا ؟

أنباء سارة.. الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا

أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار

ابنة الطبيب اللواح توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا بعد خروجها من مستشفى العزل

مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل