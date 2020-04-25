تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن مواصلة الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف بمختلف الأحياء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بكل حزم وقوة مع التعديات وإزالتها علي الفور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة المخالفة مرة أخرى.





وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة محارب هيلع قامت بتنفيذ حملة إزالة مباني على أرض أملاك الدولة حرم طريق المعاهدة وسور المجرى الملاحي بـ ٦ حالات باجمالي مساحة ١٤٦٠م ٢ .



