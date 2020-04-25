الهلال الأحمر يحسم الجدل بين العزل والحجر الصحي

أعلن الهلال الأحمر المصري، الفرق بين العزل الصحي، والححر الصحي، والإجراءات المتخذة حيال كل موقف للتعامل مع مصابين أو مخالطين فيروس كورونا، فالعزل الصحي: هو عزل الشخص المصاب بفيروس كورونا، عن الأشخاص الأصحاء لضمان عدم انتشار العدوى، وذلك يكون بالمنشأة الصحيه المخصصة للعزل.
وتابع الهلال الأحمر المصري: "أما الحجر الصحي، هو تقيد حركة الأشخاص القادمين من دول مصابة، أو خلط أشخاص مصابين، وذلك يكون بالمنزل أو بالمنشأة الصحية.
وأضاف في بيان له: "خلال فترة العزل 14 يوما، لا يجوز الذهاب العمل او المناسبات أو الأماكن المزدحمة، والتعامل بالمنزل يكون من خلال شخص يرعي الحاله باتخاذ الإجراءات الوقائية، وكغسل الأيدي بالماء والصابون والتعقيم بكحول 70 في المئة، التهلص الامن للنفايات، قياس درجة الحرارة، وترك مسافات، تعقيم أي شيء تم لمسه من الحالة.