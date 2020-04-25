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فيديوجراف.. "دينا الشربيني" في مرمى النقد بسبب "لعبة النسيان"

السبت 25/أبريل/2020 - 10:09 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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ايمان عبداللطيف

انطلقت أولى حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود، لكن بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل حالة من الجدل سادت بين نشطاء مواقع التواصل بسبب الأخطاء الفادحة في أحداث المسلسل.                          

تداول نشطاء السوشيال صورة لـ الشربيني برفقة ابنها داخل أحد المستشفيات بعد ولادته مباشرة وظهرت وهي تحمل طفلًا شكله أكبر من سنه مما أثار دهشة الجمهور واعتبره خطًأ فادحًا.


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ولمزيد من التفاصيل حول انتقادات المتابعين على مسلسل النسيان بطولة دينا الشربيني، شاهد الفيديوجراف التالى.                          

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