تريند اليوم الثاني من رمضان.. العمر الحقيقي لـ نبيلة عبيد.. ومحيي إسماعيل: أنا قادر وفاجر

تصدر عدد من نجوم الدراما الرمضانية مؤشر البحث "جوجل" اليوم، السبت، كما تواجدت بعض مسلسلات رمضان 2020 ضمن قائمة تريند جوجل في مصر وبعض البلاد العربية.
ومن أبرز المتصدرين..
تصدرت الفنانة نبيلة عبيد
، مؤشرات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد "سكر زيادة" الذي تخوض فيه السباق الرمضاني بجانب نادية الجندي.
تصدر مسلسل عمر ودياب، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض أولى حلقاته ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.
تصدر مسلسل ليالينا 80، لـ إياد نصار، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرضه ضمن السباق الرمضاني الحالي 2020. تصدر الفنان محي إسماعيل، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد حلوله ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الجديد من برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض على مدار شهر رمضان المبارك 2020. تصدر الفنان هيثم شاكر، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسلسله الجديد "حب عمري" ضمن الموسم الرمضاني الحالي.
تصدر مسلسل رجالة البيت للفنان احمد فهمي وأكرم حسني محرك بحث جوجل الشهير قبل ساعات من عرضه في موسم السباق الرمضاني 2020.