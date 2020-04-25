تريند اليوم الثاني من رمضان.. العمر الحقيقي لـ نبيلة عبيد.. ومحيي إسماعيل: أنا قادر وفاجر

تصدر عدد من نجوم الدراما الرمضانية مؤشر البحث "جوجل" اليوم، السبت، كما تواجدت بعض مسلسلات رمضان 2020 ضمن قائمة تريند جوجل في مصر وبعض البلاد العربية.













ومن أبرز المتصدرين..