نفوق خفافيش بمنزل القليوبية المهجور وحصرها لدفنها صحيا

أكد غريب أحمد على ، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر قيام اللجنة المشكلة، من محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، بالنزول للمنزل المهجور بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش في شبين القناطر ، والذي كان تتخذه مجموعة من الخفافيش سكنا لها للتأكد من نتائج الحملة التي تم شنها بالتنسيق مع الزراعة والطب البيطرى والبيئة ومعهد بحوث النبات.





وقال رئيس المدينة، إنه تم التأكد من نفوق جميع الخفافيش التي كانت تقطن بالمنزل بعد الحملة المكبرة التي تم شنها الأسبوع الماضي.





واشار الى أن اللجنة تقوم حاليا بحصر وجمع الخفافيش من جميع أدوار المنزل الخمسة للقيام بدفنها بطريقة صحية حفاظا على صحة المواطنين بالقرية وعدم انتشار الأمراض بسبب تلك الخفافيش.





وكانت اللجنة المشكلة من محافظ القليوبية قد قامت بغلق كامل منافذ وأبواب المنزل المهجور بقرية الحزانية بشبين القناطر والذي اتخذته الخفافيش سكنا لها وذلك تمهيدا للقضاء عليها، بعد أن تحفظت اللجنة على 2 من الخفافيش لعمل التحاليل لها وتحديد نوعها.





كما تم إجراء عملية تطهير واسعة للمنازل المجاورة للمنزل بؤرة الخفافيش والشارع والمنطقة وأجزاء كبيرة من القرية للقضاء على أي فيروسات في إطار خطة تطهير وتعقيم القرى والشوارع لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وبث الطمانينة لدى الأهالي بالمنطقة.