فكر جاوب واكسب.. الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مسابقة أون لاين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم وتزويدهم بمختلف المهارات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات التي تساعدهم علي التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع بهدف دمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.







من جانبه أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة حرص المديرية على تعظيم الاستفادة من دور المنصة الإلكترونية بها فى تقديم الأنشطة المتنوعة وخلق روح التنافس وصقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم ، مشيرًا إلي قيام النادي الثقافي بإعداد مسابقة أدبية ثقافية إلكترونية بعنوان ( فكر جاوب واكسب ) أون لاين خلال شهر رمضان 1441 هـ .





وأضاف وكيل وزارة الشباب أن اسئلة المسابقة ستكون متنوعة في المعلومات الأدبية والثقافية وذلك من خلال نموذج أسئلة علي تطبيق ( google drive ) يتم نشره علي صفحة التواصل الإجتماعي الخاص بمديرية لشباب والرياضة.





وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط مسابقة ( فكر جاوب واكسب ) ستكون كالتالي.





أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد إشتراك العام المالي 2019/ 2020

أن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18 -35 سنة

يجيب المتسابق علي جميع الاسئلة المرفقة بالنموذج الإلكتروني علي أن تنتهي فترة المسابقة بانتهاء صلاحية الاستمارة الإلكترونية.

يتم اختيار المتسابقين من خلال قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر لإعلان نتيجة المسابقة أسماء الفائزين علي أن يمنح (10) من الفائزين بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير.