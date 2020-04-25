فى اليوم العالمى للملاريا.. تعرف على أهم أعراضها

يُحتفل في 25 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملاريا ، والذي يتم الاحتفال به بهدف توفير التعليم وفهم الملاريا ، ونشر الوعي حول الوقاية من الملاريا وعلاجه.





وتعتبر الملاريا من الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم ، يمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق نقل الدم وزرع الأعضاء واستخدام الحقن المشتركة.





وكشفًا عن ما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم أعراض الإصابة بالملاريا.









أعراض الملاريا

- فشل كلوي

- صداع الراس

- إسهال

- إعياء

- آلام الجسم

- حمى

- استفراغ و غثيان

- التعرق

- النوبات قشعريرة

- اهتزاز

- فقر دم

- براز دموي

- التشنجات