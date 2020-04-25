فى اليوم العالمى للملاريا.. تعرف على أهم أعراضها

يُحتفل في 25 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملاريا، والذي يتم الاحتفال به بهدف توفير التعليم وفهم الملاريا ، ونشر الوعي حول الوقاية من الملاريا وعلاجه.
وتعتبر الملاريا من الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم ، يمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق نقل الدم وزرع الأعضاء واستخدام الحقن المشتركة.
وكشفًا عن ما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم أعراض الإصابة بالملاريا.
أعراض الملاريا
- فشل كلوي
- صداع الراس
- إسهال
- إعياء
- آلام الجسم
- حمى
- استفراغ و غثيان
- التعرق
- النوبات قشعريرة
- اهتزاز
- فقر دم
- براز دموي
- التشنجات