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مرأة

فى اليوم العالمى للملاريا.. تعرف على أهم أعراضها

السبت 25/أبريل/2020 - 08:15 م
أعراض الإصابة بالملاريا
أعراض الإصابة بالملاريا
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نهى هجرس
يُحتفل في 25 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملاريا، والذي يتم الاحتفال به بهدف توفير التعليم وفهم الملاريا ، ونشر الوعي حول الوقاية من الملاريا وعلاجه.

وتعتبر الملاريا من الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم ، يمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق نقل الدم وزرع الأعضاء واستخدام الحقن المشتركة.

وكشفًا عن ما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم أعراض الإصابة بالملاريا.


أعراض الملاريا 
- فشل كلوي 
- صداع الراس 
- إسهال 
- إعياء 
- آلام الجسم 
- حمى 
- استفراغ و غثيان 
- التعرق 
- النوبات قشعريرة 
- اهتزاز 
- فقر دم 
- براز دموي 
- التشنجات
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