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رياضة

فيفا يحتفل بمرور 113 سنة على تأسيس الأهلي

السبت 25/أبريل/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تقديم التهنئة للنادي الأهلي، لاحتفاله بمرور ١١٣ سنة على تأسيسه.

وغردت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر «تويتر»: «تمنياتنا بالمزيد من الألقاب، ولجماهير الشياطين الحُمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء في تاريخ كرة القدم».

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد قدم التهنئة إلى جماهير وأعضاء الأهلي، بمناسبة مرور ١١٣ سنة على تأسيس النادي، مؤكدًا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلي على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

وجدد رئيس النادي وعده بالحفاظ على قيم وثوابت الأهلي، والاستمرار في العطاء حتى يتبوأ النادي المكانة التي يستحقها.

وجاء نص كلمة رئيس الأهلي كالتالي:
«اليوم ونحن نستقبل أول أيام شهر رمضان الكريم، تحل الذكرى الـ113 لتأسيس النادي الأهلي، الذي نفخر جميعًا بنشأته الوطنية والانتماء إليه.. وبهذه المناسبة نتوجه بالتهنئة لجماهير وأعضاء الأهلي، وبالتحية لكل أبناء النادي ومجالس إداراته السابقة، الذين ساهموا في رفع رايته وترسيخ مبادئه وإعلاء شأنه. كما لا يفوتنا توجيه الشكر لكل الأندية الشقيقة، التي تشاركنا هذه المناسبة، ومن بينها الأندية العربية التي تحمل اسم الأهلي، كل في دولته، تيمنًا بالنادي الأهلي وسيرًا على نهجه واقتداءً بقيمه وتقاليده.. وها نحن نجدد العهد والوعد بالحفاظ دائمًا على ثوابت وقيم النادي، وبذل أقصى الجهد ليتبوأ الأهلي المكانة التي تليق بتاريخه وجماهيره وأعضائه».

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