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مرأة

مش مكلفة وسهلة.. كرات اللحم على الطريقة الشامية

السبت 25/أبريل/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت تحاولين تقديم أكلة مختلفة في رمضان نقدم لكي طريقة عمل كرات اللحم على الطريقة الشامية.

المقادير:
1 كغ لحمة مفرومة والخالية من الدهن. 
3 بصلات متوسطة الحجم مفرومة ناعما. 
2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. 
نصف كوب من الزيت النباتي. 
1 ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. 
نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

طريقة التحضير:
نخلط اللحم المفروم والقرفة والفلفل الأحمر والملح ونصف كمية البصل المفروم ونضعها في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج متجانس ومتماسك. 
نقسم الخليط لكرات لحم صغيرة متساوية الحجم. 
نقلي اللحم في مقلاة واسعة في القليل من الزيت الساخن حتى تنضج بشكل جيد.. نرفعها كرات اللحم عن النار. 
نقلي المقدار المتبقي من البصل حتى يصبح طريًا. 
يوضع البصل في قدر وكرات اللحم المقلية وتضاف صلصة الطماطم وأربعة أكواب من الماء الساخن. 
يترك القدر على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان. 
نخفف النار ونترك الخليط لحوالي نصف ساعة. 
تقدم كرات اللحم مع الأرز.
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