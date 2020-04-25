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فن

ياسر جلال يكشف كواليس تحضيره لشخصية الفتوة

السبت 25/أبريل/2020 - 02:57 م
ياسر جلال
ياسر جلال
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محمد نحلة
قال الفنان ياسر جلال ، في تصريحات لـ"صدى البلد" ، إنه تعلم الضرب بـ"النبوت" من أجل أن يتقن الشخصية التي يقدمها في مسلسل"الفتوة".


وتابع:" أن النبوت له طرق معينة في مسكه وطريقة استخدامه، فهذا على عكس مشاهد الاكشن التي كنا نخوضها في الاعمال السابقة، فالامر كان معتمدا على الايدي، اما في "الفتوة" النبوت عنصر مهم وله تفاصيل خاصة.


مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.


ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.

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