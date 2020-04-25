أخبار الحوادث.. تسمم 16 شخصا في سوهاج.. الكمامة شرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تهريب راغبى الهجرة بطريقة غير مشروعة باستخدام مستندات مزورة.





ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار بالمخدرات وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





فى إطار جهود أجهزة الأمن بمنع تجمعات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم رصد مجموعة من الأشخاص يفترشون أسفل كوبرى أكتوبر ووجود تجمعات وذلك عقب تداول الواقعة على صفحات الفيس بوك.





أعلنت وزارة العدل أنه في ضوء ما تقرر بشأن إعادة تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع قصر الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور على عقود الإيجار الرسمية (إثبات التاريخ)؛ والتصديق على الدفاتر التجارية ومحضر إيداع وصية (مغلقة) ومحضر فتح وصية (مغلقة) والتوكيل الخاص (صرف المعاش) والإقرارات، وكذلك نظر دعاوى إعلام الوراثة في المحاكم، اعتبارا من غد، الأحد.





استقبل مستشفى سوهاج العام، 16 شخصا بينهم 11 طفلا مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم مشروب "البوظة" وقت السحور بقرية الصلعا دائرة مركز سوهاج، وتم حجزهم بقسمي الباطنة والأطفال للعلاج.



