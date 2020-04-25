بسبب كورونا.. تحويل مستشفى الحميات بالوادى الجديد لـ حجر صحي

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن دعم مركز الداخلة بـ 748 جركن كلور و4056 عبوة اسبراي مطهر و4290 ألف زجاجة معقم بإجمالي 9 آلاف و94 عبوة لاستكمال أعمال التعقيم والتطهير اليومي لقرى المركز وخاصة محل إقامة المصابين مع التعقيم لمستشفي الداخلة مرتين يوميا بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والملاريا.





وأكد الزملوط، أنه تم تجهيز مستشفى الحميات والصدر لتحويلها لمستشفى حجر صحي للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع إجراء المسحات والتحاليل للمخالطين وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان والذي ينص على إجرائها للحالات التي تظهر عليها أعراض المرض فقط وليس للجميع.





أضاف المحافظ، أن المحافظة سجلت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا جميعهم من الطاقم الطبي والمصابين والعاملين بمستشفى الداخلة العام كما توفيت سيدة مسنة نتيجة إصابتها بالفيروس.





وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قرر أمس، الجمعة، تخفيض العمالة لـ5 % بالوحدات المحلية لمركز الداخلة عقب ظهور حالات جديدة لمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.





ارتفاع إصابات كورونا لــ 13 حالة ووفاة سيدة فى الوادي الجديد