محافظ المنوفية: تحرير 149 محضرا تموينيا وتكثيف حملات ضبط الأسعار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 149 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وحلول شهررمضان الكريم.





وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية أمس الأربعاء 24 أبريل 2020، أسفرت عن تحرير 38 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و111 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.





وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية وآخر ضد صاحب مصنع صلصة طماطم بناحية كفر الباجور بمركز الباجور لإدارتهم النشاط بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر والتحفظ على 5 أطنان دقيق فاخر، و1200 كجم زيت طعام، و6 أطنان ملح، و3 آلاف زجاجة خل، و1700 كجم صلصة تحت التصنيع، و1200 زجاجة صلصة منتهية الصلاحية، و2000 زجاجة فارغة جاهزة للتعبئة.





كما تم تحرير محضر ضد صاحبة مشروع جمعيتى بناحية البتانون مركزشبين الكوم، وذلك لتجميعها سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء ،وتم الحفظ على ما يقرب من 3 أطنان سلع تموينية مختلفة





فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بمركز تلا لبيعه سلع منتهية الصلاحية والتحفظ على 60 عبوة حلويات.





هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.