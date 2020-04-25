AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock

السبت 25/أبريل/2020 - 03:47 م
ذا روك the rock
ذا روك the rock
Advertisements
اشرف عطية
يهتم المشاهير حول العالم باقتناء سيارات فارهة واستثنائية، فمنهم من يفضل اقتناء السيارات الكبيرة ومنهم من يفضل السيارات الخارقة السوبر كار ومنهم من يميل للسيارات الأكثر أمانا.

عندما نتحدث عن المصارع والممثل العالمي ذا روك the rock سنعرف حتما أنه يفضل اقتناء السيارات الكبيرة فقط دون غيرها، ولكن الحقيقة غير ذلك، ففي هذا السياق سنعرض عليكم سيارات أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock.

يقتني الممثل العالمي والمصارع دوين جونسون 5 سيارات منها القوية والسريعة والغريبة، فهو حقا يمتلك تشكيلة يحلم بها أي شخص سواء كان يحب السيارات أم لا، فيمتلك سيارة باجاني هوايرا و فورد اف-150 وفيراري ورولز رويس رايث وبليموث براولر.

dwayne johnson
بوغاتي هيريرا bugatti huayra
سيارة سوبر رياضية يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار أمريكي، وتمتلك محرك V12 يوّلد 730 حصانًا.

فورد ford F1-50

تم تصميم هذه السيارة على طلب من ذا روك لأنه سفير فورد الأمريكية، ويقول عنها إنها سيارته المفضلة.


فيراري ferrari

يمتلك ذا روك سيارة واحدة ضمن 499 وحدة فقط حول العالم ويبلغ سعرها مليون دولار أمريكي.


رولز رويس رايث rolls royce wraith

فهي سيارة كوبية دفع خلفي 6600 سي سي 12 اسطوانة 624 حصان فهي سيارة خارقة تتناسب مع ذا روك.



جدير بالذكر أن دوين جونسون يمتلك شركة إنتاج باسم 7 dollars وسماها بهذا الاسم لأنه فى عام 1995 لم يكن يمتلك سوى 7 دولارات فقرر أن يطبع عليها هذا الاسم وتبلغ قيمة ثروته حاليًا 160 مليون دولار.
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock
شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور

تعرف على أغلى 5 سيارات في مصر لعام 2020

أغلى 10 سيارات في العالم بالجنيه المصري.. تعرف عليها

تعرف على معاني أسماء شركات السيارات

ترشيحاتنا

بعد تصدرها جوجل.. تعرف على عمر الفنانة نبيلة عبيد الحقيقي

قصة لا تصدق.. سيدة تعود إلى الحياة بعد وفاتها بـ كورونا

بعد وفاته بأشهر.. أسرار من حياة عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة أحمد حجازي

وفاة إعلامي شهير بفيروس كورونا

بعد ارتفاع معدلات الإصابة.. إجراء جديد للسعودية للقضاء على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock

لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار

ابنة الطبيب اللواح توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا بعد خروجها من مستشفى العزل