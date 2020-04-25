شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock

يهتم المشاهير حول العالم باقتناء سيارات فارهة واستثنائية، فمنهم من يفضل اقتناء السيارات الكبيرة ومنهم من يفضل السيارات الخارقة السوبر كار ومنهم من يميل للسيارات الأكثر أمانا.
عندما نتحدث عن المصارع والممثل العالمي ذا روك the rock سنعرف حتما أنه يفضل اقتناء السيارات الكبيرة فقط دون غيرها، ولكن الحقيقة غير ذلك، ففي هذا السياق سنعرض عليكم سيارات أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock.
يقتني الممثل العالمي والمصارع دوين جونسون 5 سيارات منها القوية والسريعة والغريبة، فهو حقا يمتلك تشكيلة يحلم بها أي شخص سواء كان يحب السيارات أم لا، فيمتلك سيارة باجاني هوايرا و فورد اف-150 وفيراري ورولز رويس رايث وبليموث براولر.
dwayne johnson
بوغاتي هيريرا bugatti huayra
سيارة سوبر رياضية يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار أمريكي، وتمتلك محرك V12 يوّلد 730 حصانًا.
فورد ford F1-50
تم تصميم هذه السيارة على طلب من ذا روك لأنه سفير فورد
الأمريكية، ويقول عنها إنها سيارته المفضلة.
فورد ford F1-50
تم تصميم هذه السيارة على طلب من ذا روك لأنه سفير فورد
الأمريكية، ويقول عنها إنها سيارته المفضلة.
فيراري ferrari
يمتلك ذا روك سيارة واحدة ضمن 499 وحدة فقط حول العالم ويبلغ سعرها مليون دولار أمريكي.
رولز رويس رايث rolls royce wraith
فهي سيارة كوبية دفع خلفي 6600 سي سي 12 اسطوانة 624 حصان فهي سيارة خارقة تتناسب مع ذا روك.
جدير بالذكر أن دوين جونسون يمتلك شركة إنتاج باسم 7 dollars وسماها بهذا الاسم لأنه فى عام 1995 لم يكن يمتلك سوى 7 دولارات فقرر أن يطبع عليها هذا الاسم وتبلغ قيمة ثروته حاليًا 160 مليون دولار.