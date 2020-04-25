شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock

يهتم المشاهير حول العالم باقتناء سيارات فارهة واستثنائية، فمنهم من يفضل اقتناء السيارات الكبيرة ومنهم من يفضل السيارات الخارقة السوبر كار ومنهم من يميل للسيارات الأكثر أمانا.





ذا روك the rock سنعرف حتما أنه يفضل اقتناء ذا روك the rock .

عندما نتحدث عن المصارع والممثل العالميسنعرف حتما أنه يفضل اقتناء السيارات الكبيرة فقط دون غيرها، ولكن الحقيقة غير ذلك، ففي هذا السياق سنعرض عليكم سيارات أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع





يقتني الممثل العالمي والمصارع دوين جونسون 5 سيارات منها القوية والسريعة والغريبة، فهو حقا يمتلك تشكيلة يحلم بها أي شخص سواء كان يحب السيارات أم لا، فيمتلك سيارة باجاني هوايرا و فورد اف-150 وفيراري ورولز رويس رايث وبليموث براولر.







dwayne johnson



بوغاتي هيريرا bugatti huayra





سيارة سوبر رياضية يبلغ سعرها 1.3 مليون دولار أمريكي، وتمتلك محرك V12 يوّلد 730 حصانًا. فورد ford F1-50

تم تصميم هذه السيارة على طلب من ذا روك لأنه سفير فورد الأمريكية، ويقول عنها إنها سيارته المفضلة.







فيراري ferrari



يمتلك ذا روك سيارة واحدة ضمن 499 وحدة فقط حول العالم ويبلغ سعرها مليون دولار أمريكي.

رولز رويس رايث rolls royce wraith فهي سيارة كوبية دفع خلفي 6600 سي سي 12 اسطوانة 624 حصان فهي سيارة خارقة تتناسب مع ذا روك.









دوين جونسون

جدير بالذكر أنيمتلك شركة إنتاج باسم 7 dollars وسماها بهذا الاسم لأنه فى عام 1995 لم يكن يمتلك سوى 7 دولارات فقرر أن يطبع عليها هذا الاسم وتبلغ قيمة ثروته حاليًا 160 مليون دولار.