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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 272 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية

السبت 25/أبريل/2020 - 03:50 م
إزالة 272 حالة تعدي
إزالة 272 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بالمنوفية
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محمد امين
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات لحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغت 272 حالة بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتي أمس الجمعة 24 إبريل الجاري.

حيث تم إزالة 169 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة ما يقرب من 6 فدان ، كما تم إزالة 83 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 987 م2 أراضي بناء، إضافة  إلي إزالة 20 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ( أراضي زراعية ) بإجمالي مساحة ما يقرب من  42 فدان و6 قراريط بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مشددًا على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. 
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