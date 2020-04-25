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محافظات

توريد 24 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد

السبت 25/أبريل/2020 - 03:44 م
توريد 24 ألف طن قمح
توريد 24 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

واصلت صوامع محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، استقبال محصول القمح من المزارعين والشركات الاستثمارية العاملة في منطقة شرق العوينات ومدينتي الخارجة والداخلة.


وأكد مديرعام مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، أن إجمالي ما جرى استلامه حتى الآن بلغ أكثر من 24٠٠٠ ألف طن.


وأشار إلى أن عمليات توريد القمح تجري بصفة أساسية حاليا بالصوامع فقط بمشاركة الجمعيات الزراعية المنتشرة بقرى ومدن الوادي الجديد للتسهيل عن المزارعين مشقة نقل محصول القمح.


ولفت صلاح إلى أنه يجرى صرف فرق "النولون" للمزارعين أو لمن يتولى نقل المحصول إلى الصوامع؛ حيث تجري عمليات المحاسبة، ويتم محاسبة الجمعيات الزراعية والشركات الناقلة على أجرة النقل لصومعة الخارجة أو الصوامع خارج المحافظة، وفقا للمسافة والكميات المنقولة.


وأشار إلى تخصيص 7 مواقع لاستلام وتخزين محصول القمح بـ3 مراكز إدارية في المحافظة هي الخارجة والداخلة والفرافرة، بواقع 3 مواقع في الخارجة هي صومعة الخارجة، وهنجر الخارجة بجوار مصنع الصلصة، وشونة شركة مصر الوسطي بمنطقة البساتين بجوار منطقة المطحن، و3 مواقع في مركز الداخلة وهي صومعة شرق العوينات، وشونة الداخلة بمدينة موط، وشونة قرية غرب الموهوب، وموقع واحد في الفرافرة وهو شونة المدينة.

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