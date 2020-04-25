بلا ونيس ولا فوانيس.. كورونا يلقي بظلاله الثقيلة على مصر في رمضان

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو عن أن مصر تبدأ أول أيام رمضان بعاصفة رملية، وكورونا يلقي بظلاله الثقيلة بلا ونيس ولا فوانيس.





في وقت يُلقي فيه وباء كوفيد-19 العالمي بظلاله على رمضان، اجتاحت مصرَ عاصفةٌ ترابية في أول أيام شهر الصوم.

وضربت العاصفة جزءا من مصر يوم الجمعة وحولت السماء من الأزرق الصافي إلى الرمادي.

لكن عددا من سكان القاهرة قالوا إنهم يجاهدون للحفاظ على روح رمضان في هذا العام، حيث يخيم فيروس كورونا بظلاله على العديد من الطقوس التي تتمتع بشعبية كبيرة.

ففي كل رمضان، يملأ المصلون المساجد ويملأ المتسوقون الأسواق، وتنتشر فوانيس رمضان الملونة في جميع الشوارع المزدحمة بالناس.

وقال مجدي سليمان، أحد سكان القاهرة، في هذا الصدد: "رمضان مختلف هذا العام، لأن الناس ابتعدت عن الشوارع والمساجد التي تمثل الجانب الروحي للإسلام والصورة الوضّاءة المشرقة للصوم خلال شهر رمضان المبارك

".