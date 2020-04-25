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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور

السبت 25/أبريل/2020 - 04:15 م
جولة محافظ كفر الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ لتفقد أعمال التطوير بالعاصمة
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، عددًا من شوارع شرق، وغرب مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وتابع، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، أعمال تطوير وتجميل المدينة، ومستوي كفاءة منظومة النظافة، بتقسيم المحافظة، وأمام مدرسة الفندقية، وطريق روينة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، بالبدء في تطوير وتجميل ميدان سيدي قطب أمام المستشفي العام، ورفع كفاءة وتشجير وتنسيق ميدان الـ 47 ".

ووجه المحافظ، دهان الأعمدة وطلاء البلدورات وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية مع رفع كافة الإشغالات والمخالفات على مستوى مدينة كفرالشيخ، وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وحفاظًا على سلامتهم.
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال التطوير والتجميل بالعاصمة.. صور
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