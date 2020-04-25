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محافظات

انهيار أجزاء من عقار بحي المنتزه في الإسكندرية..صور

السبت 25/أبريل/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شهدت منطقة أرض سباهي بحي المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم السبت،انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة. 

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغ يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 32 بشارع رقم 7 بأرض سباهي بمنطقة السيوف، وانتقل مسئولي وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي وطابقين علويين خالي من السكان، عدا محال تجارية بالطابق الأرضي، وانهيار أجزاء وتصدع أجزاء منه دون إصابات.

وتم وضع حواجز حديدية حول العقار واستدعاء مقاول الهدم لإزالة كافة الأجزاء الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين والمارة.
انهيار أجزاء من عقار بحي المنتزه في الإسكندرية..صور
انهيار أجزاء من عقار بحي المنتزه في الإسكندرية..صور
انهيار أجزاء من عقار بحي المنتزه في الإسكندرية..صور
انهيار أجزاء من عقار بحي المنتزه في الإسكندرية..صور
انهيار أجزاء من عقار بحي المنتزه في الإسكندرية..صور
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