انهيار أجزاء من عقار بحي المنتزه في الإسكندرية..صور

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغ يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 32 بشارع رقم 7 بأرض سباهي بمنطقة السيوف، وانتقل مسئولي وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع الحادث.





وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي وطابقين علويين خالي من السكان، عدا محال تجارية بالطابق الأرضي، وانهيار أجزاء وتصدع أجزاء منه دون إصابات.





