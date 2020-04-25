ابتكار رمضاني.. طريقة عمل مشروب قمر الدين بالزبادي

دائمًا ما نحتاج إلى السوائل في شهر رمضان نتيجة نقصها بسبب الصيام، لذلك يجب اختيار مشروبات لتعويض النقص خاصة المشروبات الغنية بالفيتامينات.
وإليكم مشروب قمر الدين بالزبادي
المقادير:
نص لفة قمر الدين منقوعة
2 علبة زبادي
نصف كوب سكر
2 معلقة قشطة
طريقة التحضير:
- نضع كل المكونات في الخلاط ونضربهم جيدا مع بعضها حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقدّم المشروب باردًا مع مكعّبات من الثلج
وإليكم مشروب قمر الدين بالزبادي
المقادير:
نص لفة قمر الدين منقوعة
2 علبة زبادي
نصف كوب سكر
2 معلقة قشطة
طريقة التحضير:
- نضع كل المكونات في الخلاط ونضربهم جيدا مع بعضها حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقدّم المشروب باردًا مع مكعّبات من الثلج