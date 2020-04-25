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ابتكار رمضاني.. طريقة عمل مشروب قمر الدين بالزبادي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:16 م
قمر الدين بالزبادي
قمر الدين بالزبادي
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آلاء حسن
دائمًا ما نحتاج إلى السوائل في شهر رمضان نتيجة نقصها بسبب الصيام، لذلك يجب اختيار مشروبات لتعويض النقص خاصة المشروبات الغنية بالفيتامينات.

وإليكم مشروب قمر الدين بالزبادي

المقادير:
 نص لفة قمر الدين منقوعة
2 علبة زبادي
نصف كوب سكر
2 معلقة قشطة

طريقة التحضير:
 - نضع كل المكونات في الخلاط ونضربهم جيدا مع بعضها حتى نحصل على خليط متجانس.

- نقدّم المشروب باردًا مع مكعّبات من الثلج
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