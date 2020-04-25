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ثقافة

رئيس جامعة القاهرة يدعم حملة 1000 كاتب لمساندة الدولة في مكافحة كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي


اعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب عن دعم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة للحملة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، وتهدف الحملة إلي وعي الشباب بمخاطر المرحلة والالتزام  بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي، واضافت اللجنة عن وضع برنامج أنشطة  مختلفة  لدعم وتحفيزالشباب خلال  المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الأجتماعي.

واعلنت اللجنة الإعلامية فى بيانات سابقة،عن دعم الفنانه سيمون والفنان نضال الشافعي للحملة، وذكرت اللجنه ايضاُ أن ابرز الداعمين ا. د هويدا مصطفي عيمدة كلية الإعلام جامعه القاهرة  والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ولواء اركان حرب د. سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

كما أعلنت اللجنة عن دعم الإعلامي الكبير د.عمرو الليثي   وعالم  الًاثار د. زاهي حواس كسفراء للحملة  وكذلك الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقو الانسان، وأعربوا جميعاُ عن دعمهم للحملة  والمبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا،

وأكدت اللجنة الإعلامية للمبادرة عن رغبة الكثير من الشخصيات العامة والمؤثرة في الجتمع عن دعم الحملة والمبادرة وأضاف اللجنه بعض الأسماء،عاطف أمين مؤسس التحالف المصرى لتطوير العشؤائيات وتحالف من اجل فقراء مصر ،رأفت لافي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات المحتمع المدنى بدولة فلسطين، الإعلامية مديحة عاشور وكثير من الشخصيات الأخري.

وتقدم الحملة برنامج متكامل من  أنشطة متنوعة فى مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغني وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطه أخرى كثيره".
وأشاد محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب، بدعم الشخصيات العامه وأهمية المشاركة المجتمعية ، وأشار  أنه سيتم الأعلان عن مشاهير أخرين من الفن والسياسية خلال الايام القادمة.
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