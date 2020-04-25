بديل للأدوية.. أهم النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك في رمضان

يواجه الصائم أحيانا بعض المشكلات الصحية ومنها الإمساك ، وهذا طبيعي بسبب قلة السوائل، وأيضًا كثرة تناول اللحوم والدهون، ووفقًا لما نشرته الدكتورة سهام سوقيه أخصائي التغذية.





إليكم أهم النصائح التى تقلل من الشعور بالإمساك طوال اليوم





اقرأ أيضًا





- يجب الحرص على تناول ٨-١٠ أكواب ماء خلال فترة الإفطار

- يفضل تناول طبق كبير من السلطة يوميًا على وجبة الإفطار لتعويض المياه

- العمل على تناول بعض قطع من المشمش المجفف أو حبات التمر

- يفضل تناول كوب من النعناع المغلى بشكل يومى

- الحرص على ممارسة رياضة المشي يوميًا ٤٥ دقيقة .