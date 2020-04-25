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مرأة

بديل للأدوية.. أهم النصائح لتجنب الإصابة بالإمساك في رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 10:31 م
التخلص من الإمساك
التخلص من الإمساك
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نهى هجرس

يواجه الصائم أحيانا بعض المشكلات الصحية ومنها الإمساك، وهذا طبيعي بسبب قلة السوائل،  وأيضًا كثرة تناول اللحوم والدهون، ووفقًا لما نشرته الدكتورة سهام سوقيه أخصائي التغذية.

إليكم أهم النصائح التى تقلل من الشعور بالإمساك طوال اليوم 

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- يجب الحرص على تناول ٨-١٠ أكواب ماء خلال فترة الإفطار
- يفضل تناول طبق كبير من السلطة يوميًا على وجبة الإفطار لتعويض المياه
- العمل على تناول بعض قطع من المشمش المجفف أو حبات التمر
- يفضل تناول كوب من النعناع المغلى بشكل يومى
- الحرص على ممارسة رياضة المشي يوميًا ٤٥ دقيقة .
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