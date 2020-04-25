دسم معجون بالسم.. رضوان جيد يتحدث عن كوابيس موقعتي القاهرة وأم درمان





وأدار رضوان جيد مواجهتين من العيار الثقيل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني في أم درمان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، وأدار ايضا مباراة الزمالك والترجي في ذهاب الدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز الأبيض 3 -1.





وقال رضوان جيد في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "هذه التعيينات والتكليفات بإدارة هذه النوعية من المباريات هي ربما ضارة نافعة، فهي النعم المتوغلة في بعض النقم، والدسم المعجون بالسم، هذه هي الأوصاف التي نطلقها نحن الحكام على هذه النوعية من المباريات".





وأضاف: "هذه المباريات الكبيرة تزيد من قيمة أي حكم، أشعر حاليا بالفخر بعد عبورها بسلام، خاصة أنها كانت عبارة عن حقول ألغام، قابل للانفجار بمجرد ارتكاب خطأ بسيط".





وتابع: "تعرضت لشائعات كثيرة خلال الأيام الماضية، تحدثوا عن انتمائي لحزب سياسي بسبب ظهوري في مناظرة حضر فيها بعض رجال السياسية وهم مسئولون كرويون، وردي دائما أنني لست منتيما لأي حزب، أنا من حزب الصافرة العادلة فقط".





واختتم: "هذه الشائعات انطلقت للأسف من المغرب، وكانت سببا في احتقان أجواء مباراة الهلال والأهلي، لكن الحمد الله الأمور مرت بسلام، وكذلك مباراة الزمالك والترجي حظيت بسيل من الإشادات بعدها".





تحدث الحكم المغربي رضوان جيد عن المباريات الصعبة، التي أدارها في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.