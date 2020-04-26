بحجة كورونا.. رئيس حزب الغد يكشف مخطط تركيا الجديد للتغلغل الإفريقي

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن مخطط الحكومة التركية الخبيث الجديد للتغلغل داخل القارة الإفريقية خاصة منطقة القرن الإفريقي، قائلا إن الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية سخرت كل إمكانيات وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية «تيكا» التي تحول لها الحكومة التركية أموالًا ضخمة وتمتلك أكثر من 30 فرعًا في القارة الأفريقية.





أوضح موسى خلال تصريحات له، أن هذه الأموال مقابل توفير المساعدات واللوازم الطبية إلى دول القرن الإفريقي على رأسها الصومال والسودان بحجة مساعدتها في منع تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة السودان الذي لها أهمية استراتيجية كبرى لأردوغان بعد أن فقد أحلامه التوسعية بها بعد سقوط نظام البشير.



