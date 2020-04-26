بحجة كورونا.. رئيس حزب الغد يكشف مخطط تركيا الجديد للتغلغل الإفريقي

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن مخطط الحكومة التركية الخبيث الجديد للتغلغل داخل القارة الإفريقية خاصة منطقة القرن الإفريقي، قائلا إن الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية سخرت كل إمكانيات وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية «تيكا» التي تحول لها الحكومة التركية أموالًا ضخمة وتمتلك أكثر من 30 فرعًا في القارة الأفريقية.
أوضح موسى خلال تصريحات له، أن هذه الأموال مقابل توفير المساعدات واللوازم الطبية إلى دول القرن الإفريقي على رأسها الصومال والسودان بحجة مساعدتها في منع تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة السودان الذي لها أهمية استراتيجية كبرى لأردوغان بعد أن فقد أحلامه التوسعية بها بعد سقوط نظام البشير.
أضاف أن هناك طائرات شحن تركية تذهب أيضا للصومال وليسوتو محملة بالمستلزمات الطبية رغم أن هناك آلاف حالات الإصابات اليومية ومئات مئات حالات الوفاة يوميا في أنقرة اي أنه يهمل شعبه ودولته ليذهب ليحلم بالخلافة العثمانية الوهمية في إفريقيا، مشددا انه لابد أن يكون هناك رجال أعمال مصريين وطنيين يقدمون مساعدات إنسانية للدول الإفريقية كقوة ناعمة لمواجهة محاولات قوى الشر للتغلغل في القارة الأفريقية خاصة دول القرن الإفريقي.