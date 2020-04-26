AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بحجة كورونا.. رئيس حزب الغد يكشف مخطط تركيا الجديد للتغلغل الإفريقي

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:01 ص
اردوغان
اردوغان
Advertisements
أحمد أيمن

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن مخطط الحكومة التركية الخبيث الجديد للتغلغل داخل القارة الإفريقية خاصة منطقة القرن الإفريقي، قائلا إن الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية سخرت كل إمكانيات وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية «تيكا» التي تحول لها الحكومة التركية أموالًا ضخمة وتمتلك أكثر من 30 فرعًا في القارة الأفريقية.

أوضح موسى خلال تصريحات له، أن هذه الأموال مقابل توفير المساعدات واللوازم الطبية إلى دول القرن الإفريقي على رأسها الصومال والسودان بحجة مساعدتها في منع تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة السودان الذي لها أهمية استراتيجية كبرى لأردوغان بعد أن فقد أحلامه التوسعية بها بعد سقوط نظام البشير.

أضاف أن هناك طائرات شحن تركية تذهب أيضا للصومال وليسوتو محملة بالمستلزمات الطبية رغم أن هناك آلاف حالات الإصابات اليومية ومئات مئات حالات الوفاة يوميا في أنقرة اي أنه يهمل شعبه ودولته ليذهب ليحلم بالخلافة العثمانية الوهمية في إفريقيا، مشددا انه لابد أن يكون هناك رجال أعمال مصريين وطنيين يقدمون مساعدات إنسانية للدول الإفريقية كقوة ناعمة لمواجهة محاولات قوى الشر للتغلغل في القارة الأفريقية خاصة دول القرن الإفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإفريقي: الإرهاب العدو رقم واحد لنا.. ولدينا قمة استثنائية لإسكات البنادق.. صور

رغم انتشاره فى القارة السمراء.. 4 دول أفريقية خالية من كورونا

ترشيحاتنا

حريق هائل فى قصر أثرى مهجور بالفيوم .. وصاحبه: بفعل فاعل.. تفاصيل بالصور

أجهضت قبل وفاتها.. علاقة مارلين مونرو بـ الرئيس الأمريكي جون كينيدي وشقيقه.. صور

تشغيل مكاتب التوثيق لمصلحة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بضوابط محددة غدا

رئيس لجنة المسابقات: الأهلي بطل الدوري حال إلغاء البطولة ..فيديو

مركز ويكسنر الأمريكي يبدأ اختبارات علاج فيروس كورونا

لو بتاكل كتير على الفطار.. مشروب سحري يساعد على الهضم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة