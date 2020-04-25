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محافظات

قبل عملها غدا.. تطهير وتعقيم مبني إدارة مرور مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 04:19 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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ايمن محمود
أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير مبني إدارة المرور قبل عودة العمل به مرة أخري غدا "الأحد" بناء على قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيله.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن خطة المدينة لتطهير المصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالاضافة الي رش مقالب القمامة بنطاق المدينة.

وأكد المعداوي علي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات ال 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب.

وأشار إلي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين بالإضافة الي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءً.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح ان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158.
قبل عملها غدا.. تطهير وتعقيم مبني إدارة مرور مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا
قبل عملها غدا.. تطهير وتعقيم مبني إدارة مرور مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا
قبل عملها غدا.. تطهير وتعقيم مبني إدارة مرور مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا
قبل عملها غدا.. تطهير وتعقيم مبني إدارة مرور مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا
قبل عملها غدا.. تطهير وتعقيم مبني إدارة مرور مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا
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