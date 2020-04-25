قيادي بـ مستقبل وطن: سيناء تشهد أكبر نهضة وإعمار في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن سيناء تشهد أكبر عملية نهضة وإعمار في تاريخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقود العبور الثاني إلى سيناء، مشيدًا بافتتاح حزمة من المشروعات التنموية الجديدة في سيناء تزامنًا مع ذكرى تحريرها اليوم 25 أبريل.





وأوضح "سوس"، في بيان له اليوم، أن سيناء تلك القطعة الغالية من قلب مصر، وروت أرضها بدماء المصريين من أجل استردادها بعد معركة الشرف والكرامة، ومنذ وصول الرئيس إلى الحكم، وأرض الفيروز تشهد صحوة تنموية واسعة، واستغلال لكافة الموارد المتاحة، ووضع سيناء في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.





وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، أن سيناء شهدت تنمية بقيمة 600 مليار جنيه، أبرزها: 2 جامعة، و3 مطارات، و2 ميناء رئيسي، و 5 مدن جديدة، وشبكة أنفاق على أعلى مستوى آخرها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، لعمل ربط كامل لسيناء، وكذلك مصانع الأسمنت، و12 مصنعا للرخام، وازدهار الحركة السياحية في سيناء.





ولفت "سوس" إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعمير وتنمية سيناء جنبًا إلى جنب مكافحة الإرهاب وملاحقة أذنابه تحت شعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح"، إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية البناء والتعمير، من خلال خطة تنموية متكاملة.



