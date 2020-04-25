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حوادث

في حادث دهس 14 سيارة وقتل وإصابة ٣١ شخصا.. استعجال تقرير تحليل مخدرات المتهم

السبت 25/أبريل/2020 - 04:24 م
حادث دهس
حادث دهس
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ندى حمودة - أحمد مهدي
استعجلت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف تقرير الطب الشرعي حول تحليل المخدرات الخاص بسائق السيارة التريلا المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجول


تسلمت النيابة تقارير لجنة مهندسي المرور المكلفة بفحص السيارة المتسببة في الحادث و١٤ سيارة اخرى متضررة وتنتظر تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمتهم للتصرف في القضية باحالتها للمحاكمة الجنائية

وقال السائق في تحقيقات نيابة الصف انه يوم الحادث فوجيء بتوقف صف طويل وعدد كبير من السيارات فحاول تفاديها إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده ولم يتمكن من السيطرة علي السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر. 

أمرت نيابة الصف بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات ووجهت باشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهم اتهامات القتل الخطأ لـ17 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ14 آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير وهي عبارة عن ١٤ سيارة دهسها بالكامل، 

وكانت القت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق بعد هروب دام لأربعة أيام عقب الحادث وتبين أنه يدعي "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم بـ ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.

وشكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.
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